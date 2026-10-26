Esdoorn aan Willem van Oranjelaan in Breda mogelijk waardevol

Een esdoorn aan de Willem van Oranjelaan in Breda is voorgedragen om als waardevol te worden aangewezen. Dit voorstel zorgt voorlopig voor een kapverbod.

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Burgemeester en wethouders van Breda hebben op 15 september 2026 een verzoek ontvangen om de boom op te nemen op de Bomenkaart van Breda. Het kapverbod blijft geldig totdat een definitief besluit over de status van de esdoorn is genomen.