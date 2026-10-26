Kamerverhuur in Eindhoven: verlenging omgevingsvergunning

De gemeente Eindhoven heeft de termijn verlengd van een omgevingsvergunning voor kamerverhuur op de Bellinistraat. Het gaat om de adressen Bellinistraat 2 en 2A.

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De verlenging heeft betrekking op een aanvraag voor het legaliseren van kamerverhuur. Het is een bouwactiviteit die onder de regels voor ruimtelijke ordening valt. De verlenging is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.