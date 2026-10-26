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Vrijstaande woning mag worden gebouwd in De Moer

Er is toestemming gegeven voor het bouwen van een vrijstaande woning in De Moer. Het gaat om een kavel aan Lobelia ong., waar de plannen zijn goedgekeurd.

Gevonden voor jou

Het betreft een vrijstaande woning op kavel 57 aan Lobelia ong. in De Moer. Hiermee kan de bouw binnenkort starten, nadat de benodigde vergunning is afgegeven. De locatie valt onder sectie Q en is geregistreerd als nummer 1124.

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