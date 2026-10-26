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Twee overkappingen voor rolstoelen bij fietsenstalling Kinkenpolder
Bij de fietsenstalling en het hoofdparkeerterrein aan de Kinkenpolder komen twee nieuwe overkappingen voor rolstoelen.
De overkappingen worden geplaatst bij de fietsenstalling en het hoofdparkeerterrein aan de Kinkenpolder. Dit biedt extra bescherming voor rolstoelen tegen bijvoorbeeld regen en zon. De vergunning hiervoor is op 22 oktober verleend.
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