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Twee overkappingen voor rolstoelen bij fietsenstalling Kinkenpolder

Bij de fietsenstalling en het hoofdparkeerterrein aan de Kinkenpolder komen twee nieuwe overkappingen voor rolstoelen.

Gevonden voor jou

De overkappingen worden geplaatst bij de fietsenstalling en het hoofdparkeerterrein aan de Kinkenpolder. Dit biedt extra bescherming voor rolstoelen tegen bijvoorbeeld regen en zon. De vergunning hiervoor is op 22 oktober verleend.

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