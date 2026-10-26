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Woonhuis in Heusden verbouwd en gesplitst

In Heusden is een vergunning verleend voor het verbouwen en splitsen van een woonhuis aan de Antoniusstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 22 oktober 2026 verleend door de gemeente Asten. Het pand aan de Antoniusstraat wordt aangepast en opgedeeld in meerdere wooneenheden. De aanvraag en de goedkeuring maken deel uit van de plannen om het gebruik van de locatie te veranderen.

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