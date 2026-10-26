Boom aan Maasdijk in Veen mag worden gekapt

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor het kappen van een boom aan de Maasdijk in Veen. Het gaat om een boom op nummer 397. De vergunning hiervoor is verzonden op 22 oktober.

Gevonden voor jou

Voor het kappen van bomen is een vergunning nodig, omdat dit invloed kan hebben op het milieu en de omgeving. De toestemming is verleend door de gemeente Altena. Het besluit kan gevolgen hebben voor de directe omgeving van de boomlocatie.