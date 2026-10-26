Onderhoud aan Rielsebaan bij Gilze op 2 november

De Rielsebaan in Gilze wordt op maandag 2 november afgesloten voor asfaltonderhoud. Het gaat om groot onderhoud op plekken waar dat nodig is. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer langs een omleidingsroute. Aanwonenden blijven bereikbaar.

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De gemeente Gilze en Rijen voert op 2 november onderhoud uit aan de Rielsebaan. Op delen van de weg wordt het asfalt gefreesd en vervangen door een nieuwe laag. Dit is nodig om de weg in goede staat te houden totdat een geplande fietsverbinding langs de Rielsebaan kan worden aangelegd.

Het onderhoud was eerder uitgesteld, omdat de gemeente de weg en de fietsverbinding tegelijkertijd wilde aanpakken. Dit zou efficiënter zijn en voorkomen dat de weg meerdere keren opengebroken moet worden. De voorbereiding van de fietsverbinding duurt echter langer, waardoor het onderhoud nu toch noodzakelijk is.

Afsluiting en omleidingen

Op maandag 2 november is de Rielsebaan volledig afgesloten voor verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld en verkeersregelaars zorgen voor een goede doorstroming. Omwonenden zijn persoonlijk geïnformeerd en woningen blijven bereikbaar.

Met dit onderhoud wil de gemeente ervoor zorgen dat de weg veilig en goed bruikbaar blijft tot de verdere plannen voor de fietsverbinding kunnen worden uitgevoerd.