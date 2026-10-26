Gemeente Eersel zoekt omwonendenvertegenwoordiger voor overleg luchthaven

De gemeente Eersel is op zoek naar een omwonendenvertegenwoordiger voor het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO). Deze persoon moet zorgen dat de stem van inwoners wordt gehoord in gesprekken over de toekomst van de luchthaven en de omgeving. Kandidaten denken mee over onderwerpen zoals leefbaarheid, geluid en duurzaamheid. Het overleg vindt gemiddeld vier keer per jaar plaats.

Gevonden voor jou

Het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) brengt verschillende partijen samen om te praten over de ontwikkelingen rond Luchthaven Eindhoven en de militaire vliegbasis. Vertegenwoordigers van de luchtvaartsector, overheden, maatschappelijke organisaties en omwonenden zitten aan tafel. Het LEO heeft geen besluitvormende rol, maar zoekt naar draagvlak en adviseert de ministeries die verantwoordelijk zijn voor besluiten over de luchthaven.

In de gemeente Eersel wordt een omwonendenvertegenwoordiger gezocht die de belangen van inwoners kan behartigen. Deze persoon brengt zorgen, ideeën en ervaringen van de gemeenschap onder de aandacht. Belangrijke thema’s zijn onder meer geluidsoverlast, gezondheid en duurzaamheid. De vertegenwoordiger kijkt niet alleen naar individuele belangen, maar naar het bredere belang van de inwoners.

Klankbordgroep biedt ondersteuning

De omwonendenvertegenwoordiger staat er niet alleen voor. In Eersel is een klankbordgroep Eindhoven Airport actief, met bewoners uit alle dorpen in de gemeente. Deze groep levert informatie aan de vertegenwoordiger en wordt op haar beurt geïnformeerd over de gesprekken in het LEO. Voorafgaand aan elke LEO-vergadering komt de klankbordgroep bij elkaar.

De rol van omwonendenvertegenwoordiger vraagt om tijd en inzet. Naast de vier vergaderingen per jaar, is er werk aan de voorbereiding en deelname aan werkgroepen over onderwerpen zoals geluid en communicatie. Kandidaten moeten bereid zijn zich te verdiepen in luchtvaartgerelateerde thema’s en een constructieve bijdrage leveren aan gesprekken.

Belangrijke kwaliteiten

Je hoeft geen luchtvaartdeskundige te zijn om omwonendenvertegenwoordiger te worden. Belangrijk is dat je goed kunt luisteren, belangen kunt afwegen en constructief in gesprek gaat. Ook moet je bereid zijn om tijd vrij te maken voor overleg en voorbereiding. Door de aanwezigheid van omwonenden aan tafel krijgt het overleg een completer beeld van de impact op de regio.