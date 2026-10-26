FC Tilburg O15-1 wint eerste wedstrijd van het seizoen

FC Tilburg O15-1 heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen behaald. Op eigen veld versloeg het team FC Eindhoven met 4-2. Na weken van hard trainen en tegenslagen werd de inzet eindelijk beloond.

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De jongens van FC Tilburg O15-1 lieten in de wedstrijd zien hoeveel ze de afgelopen tijd hebben geleerd. Ondanks eerdere nederlagen bleef het team positief en werkte het hard aan verbetering. Zaterdag resulteerde dat in een sportieve en spannende wedstrijd tegen FC Eindhoven.

Het thuisteam begon sterk en creëerde meerdere kansen, maar de bezoekers boden stevig weerstand. Het beslissende moment kwam dankzij een kopbal van Iko, die een voorzet schitterend afrondde. Dat doelpunt gaf het team een boost om door te zetten en uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Collectieve prestatie beloond

Naast de doelpunten viel vooral de samenwerking binnen het team op. Er werd voor elke meter gestreden en de spelers hielpen elkaar waar nodig. Tegen een sportieve tegenstander ontstond daardoor een aantrekkelijke wedstrijd. De uiteindelijke 4-2 overwinning voelde als een verdiende beloning voor het harde werk.

Volgende week speelt FC Tilburg O15-1 de derby tegen VOAB. Met deze overwinning en het herwonnen vertrouwen op zak, kijkt het team vol enthousiasme uit naar dat duel. Als de inzet en teamgeest van zaterdag worden vastgehouden, kan dit de start zijn van een succesvolle periode.