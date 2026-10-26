Bondscoach van Tuvalu: dit zijn de uitdagingen voor Robert Maaskant
Groot nieuws afgelopen week vanuit de afgelegen eilandengroep Tuvalu: voormalig NAC-trainer Robert Maaskant wordt er de nieuwe bondscoach. Samen met assistent-trainer Thijs Matla uit Deurne moet Maaskant het land op de voetbalkaart zetten. Toch zal dat niet makkelijk zijn, want Maaskant staat voor talloze uitdagingen.
We schreven het eerder al: Tuvalu is een van de meest afgelegen landen ter wereld. En er wonen ruim elfduizend mensen – alleen Vaticaanstad en Nauru hebben kleinere inwoneraantallen. Toch zijn die twee factoren enkel het begin van de zorgen van Maaskant.
Lastig vliegen naar Tuvalu
Als de nieuwe bondscoach het land gaat bezoeken, moet hij om te beginnen eerst ruim dertig uur vliegen. De volgende uitdaging is het moment van vertrek: eens per maand overstroomt de landingsbaan door een springtij en kan er niet worden geland.
Bovendien gaan er maar een paar vluchten per week. Op andere dagen gebruikt de bevolking de landingsbaan om op te wandelen en voetballen. Wanneer een vliegtuig landt, worden de mensen op de landingsbaan met drie opeenvolgende sirenes gealarmeerd. Zo kunnen ze op tijd wegkomen.
De grootste vijand: de zee
Toch hebben de bewoners waarschijnlijk andere dingen aan hun hoofd, want Tuvalu is letterlijk aan het verdwijnen in de oceaan. Het hoogste punt van de eilandengroep steekt nog geen vijf meter boven het water uit. Omdat de zeespiegel stijgt door klimaatverandering, blijft er steeds minder van de lage eilandjes over.
Tuvalu heeft nu ruim 25 vierkante kilometer aan ruimte om te bouwen en wonen. Zónder uitbreiding qua land kan de eilandengroep binnen honderd jaar verdwijnen. De eilanden zakken simpelweg in de zee.
Het voetbal op het eiland
Dat alles lijkt weinig goeds te beloven voor de voetbalomstandigheden. Voor bezoekende teams is er geen trainingsveld of groot hotel bijvoorbeeld. Sterker nog, er is maar één voetbalveld: het stadion. Het veld wordt door ervaringsdeskundigen omschreven als bijzonder hobbelig en oneffen. Het stadion wordt bovendien ook gebruikt voor rugbywedstrijden en ceremonies.
Er komen andere voetbalvelden bij als Tuvalu wordt toegelaten tot de FIFA, zegt Maaskant. De FIFA verleent dat lidmaatschap nu nog niet: de internationale voetbalorganisatie vindt de sportomstandigheden op de eilandengroep te slecht. Toch is die toelating al sinds 1987 een belangrijk streven van de voetbalbond van Tuvalu. Als FIFA-lid kan het land zich immers kwalificeren voor het WK.
Voetbal is overigens wel erg populair op Tuvalu. Een op de zes mensen op het hoofdeiland speelt de sport. Tuvalu heeft in totaal zelfs acht amateurclubs. Sinds 2001 is er ook daadwerkelijk een voetbalcompetitie. Het zal je niet verrassen waar alle wedstrijden worden gespeeld: in het stadion.
Grillige prestaties
Tuvalu is logischerwijze een kleine speler in het internationale voetbal. Toch is er wel al gewoon tientallen jaren een nationale voetbalselectie met genoeg spelers om het veld te vullen. Veel spelers zijn amateur en/of spelen in andere competities in de regio.
Tuvalu presteert grillig. In 1979 speelde Tuvalu zijn eerste internationale wedstrijd tegen Tahiti. Het land verloor met maar liefst 18-0. Soms gaat het beter. In 2018 won het land zelfs met 1-6 van de Chagoseilanden, een afgelegen eilandengroep in de centrale Indische Oceaan – de grootste overwinning van Tuvalu ooit. De eerste competitieve uitdaging voor Maaskant is de Four Nations Cup, begin 2027 in Nieuw-Zeeland.
Wél een sterke link met Nederland
Er is een sterke voetballink tussen Tuvalu en Nederland. Michiel van der Werf uit Helenaveen is bijvoobreeld technisch directeur, en Maaskant treedt als bondscoach in de voetsporen van Foppe de Haan (2011) en Leen Looijen (2013).
Die Nederlandse link is niet vanzelf ontstaan. In 2011 werd in Nederland een foundation opgericht om Tuvalu als voetbalnatie te 'helpen'.
In 2013 bezocht het team van Tuvalu zelfs ons koude kikkerlandje om een reeks oefenwedstrijden te spelen. Een van die wedstrijden was 'gewoon' tegen RKVVO uit Oerle, bij Veldhoven. Het werd 6-1 op Sportpark De Heikant - en nee, niet voor Tuvalu.