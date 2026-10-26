Gratis boom voor inwoners Nuenen: gemeente wordt groener

Inwoners van Nuenen kunnen een gratis boom krijgen voor hun tuin. Met Het Bomenproject wil de gemeente meer groen in particuliere tuinen stimuleren. Aanmelden kan tot en met 8 november, zolang de voorraad strekt. De bomen worden op 18 november uitgedeeld.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen heeft samen met Het Bomenproject een actie opgezet om inwoners te stimuleren hun tuin groener te maken. Het project is bedoeld om de leefomgeving gezonder en koeler te maken en helpt tegelijkertijd bij de strijd tegen klimaatverandering. Bomen zorgen voor verkoeling, nemen regenwater op en bieden beschutting en voedsel aan dieren.

Door de klimaatverandering worden droge zomers en hevige regenbuien steeds vaker een probleem. Bomen spelen een belangrijke rol bij het opvangen van deze extremen. Ze bieden schaduw en verkoeling, terwijl ze ook het regenwater kunnen vasthouden. Daarnaast dragen bomen bij aan de biodiversiteit in de omgeving.

Gratis boom voor je tuin

Iedereen die woont in de gemeente kan zich aanmelden voor een gratis boom. Er geldt een maximum van één boom per adres. Na aanmelding via het platform van Het Bomenproject ontvang je een bevestiging. De actie loopt tot en met zondag 8 november 2026, maar op=op.

De bomen kunnen worden opgehaald op woensdag 18 november 2026. Dit gebeurt tussen tien uur ’s ochtends en twee uur ’s middags bij Weverkeshof aan de Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen.

Met Het Bomenproject hopen de gemeente en haar partners de tuinen van Nuenen niet alleen groener te maken, maar ook beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.