Horeca botst met gemeente over tieners: Elfde van de Elfde Tilburg onzeker

Zijn minderjarigen altijd welkom tijdens de Elfde van de Elfde, de traditionele opening van het carnavalsseizoen? Over die vraag botsen de gemeente Tilburg en de lokale horecazaken. Daardoor staat het feest in Kruikenstad op losse schroeven. Dinsdag gaan de gemeente en horeca in gesprek.

Bij tieners speelt volgens hem mee dat ze vaak van tevoren indrinken en daar nog minder aan gewend zijn. "Ze komen dan beschonken aan en vormen in zo'n menigte een gevaar voor zichzelf en hun omgeving."

"Bijvoorbeeld een veertienjarige die nog nooit in een mensenmassa is geweest, maar ook iemand die slecht ter been is", zegt ondernemer Alex Boonmann namens het bestuur van Tilburgse horeca. "Het gaat om hun veiligheid."

"Carnaval is een feest voor iedereen", vindt de gemeente Tilburg. "Ook minderjarigen moeten kunnen feesten, net als volwassenen." Maar de horeca wil mensen op drukke momenten kunnen weigeren, meldt de NOS .

De Tilburgse horeca weigert een contract van de gemeente te tekenen, waarin staat dat iedereen welkom is op de feestpleinen. Als de horecaondernemers tieners niet toelaten tot het terrein, kunnen ze rekenen op een boete van 2500 euro per geval.

Begeleider op iedere jongere

Wat de gemeente Tilburg nu voorstelt, is "onuitvoerbaar", vindt Boonmann. Als hij pas op het terrein mag ingrijpen als het fout gaat, "moet ik op iedere jongere een begeleider gaan zetten".

En hij vindt het risico te groot. Hij wijst erop dat de horecaondernemers verantwoordelijk zijn voor toezicht op de alcoholregels en de veiligheid op het feestterrein. "Als er ergens een veertienjarige onder de voet wordt gelopen, is het mijn verantwoordelijkheid."

Bovendien is het risico op incidenten groter door de manier waarop tieners van nu drinken, zegt Boonmann. "Ze drinken thuis in alsof hun laatste uur heeft geslagen, omdat ze weten dat ze in een professionele omgeving geen alcohol krijgen. Als ze eenmaal op ons terrein zijn, slaat de alcohol in."

"Wij willen ook heel graag festivals voor minderjarigen organiseren", zegt Boonmann. "Maar ik wil voorkomen dat het fout gaat."

Hij hoopt dat het gesprek met de gemeente van dinsdag een oplossing gaat bieden.