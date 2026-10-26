Natuurwerkdag in Waalre: help mee met natuurbeheer

Op zaterdag 7 november organiseert IVN Natuurwerkgroep Waalre een Natuurwerkdag. Vrijwilligers kunnen helpen bij natuurbeheer op een terrein bij de Hut van Mie Pils, om zo de biodiversiteit te versterken.

Gevonden voor jou

De Natuurwerkdag vindt plaats op een natuurgebied tussen de A2 en de Mellow Ranch. Het terrein omvat twee poelen en een strook met veel wilgen. Vrijwilligers gaan jonge boompjes planten op een wal die is ontstaan door zand afkomstig van de aanleg van de poelen. Brabants Landschap levert de bomen en kiest soorten die bijdragen aan biodiversiteit en bestand zijn tegen klimaatverandering.

Praktische details

De werkzaamheden beginnen om tien uur ’s ochtends en duren tot ongeveer één uur ’s middags. Deelnemers wordt gevraagd een schop mee te nemen, maar er is ook gereedschap beschikbaar. Tijdens de pauze wordt gezorgd voor een drankje en een hapje.

Er wordt verzameld bij de Hut van Mie Pils, vanwaar de groep gezamenlijk naar het werkterrein gaat. De voorkeur gaat uit naar fietsen, maar er is voldoende parkeergelegenheid. Ook kinderen zijn welkom en Engelssprekende begeleiders zijn aanwezig voor internationale deelnemers.

Bijdragen aan een groener Waalre

De IVN Natuurwerkgroep wil met de Natuurwerkdag niet alleen de natuur een impuls geven, maar ook inwoners van Waalre betrekken bij het beheer van het gebied. Het is een kans voor iedereen die graag buiten is en iets wil doen voor de natuur.

Aanmelden kan via de website van de Natuurwerkdag. Voor meer informatie kun je terecht bij de IVN Natuurwerkgroep Waalre.