Kempenmuseum bijna klaar voor heropening

Het Kempenmuseum in Eersel is bijna klaar voor de heropening. De verbouwing is afgerond en de komende maanden richt het team het museum en bezoekerscentrum in.

Gevonden voor jou

Het vernieuwde Kempenmuseum in Eersel heeft een belangrijke stap gezet richting de heropening. De verbouwing is succesvol afgerond, en nu start de inrichting van het museum en bezoekerscentrum. Het museum richt zich op het erfgoed van de Kempen en vertelt verhalen over de streek en haar inwoners.

In het museum worden tradities, verhalen en voorwerpen bewaard die laten zien hoe de Kempen zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Het is niet alleen een plek om het verleden te ontdekken, maar ook een verbinding tussen verleden en heden. Hiermee wil het museum bijdragen aan de identiteit en verbondenheid van de regio.

Erfgoed voor jong en oud

Het Kempenmuseum speelt een belangrijke rol in het doorgeven van de geschiedenis aan nieuwe generaties. Door erfgoed levend te houden, kunnen kinderen, jongeren en nieuwe inwoners meer leren over de streek. De Kempen wordt gepresenteerd als een regio waar samenwerking en doorzettingsvermogen centraal staan.

De komende maanden richt het museumteam zich op het terugplaatsen van museumstukken en de verdere inrichting van de ruimtes. Met deze stappen komt de heropening steeds dichterbij. Wanneer het museum precies opengaat, is nog niet bekend.