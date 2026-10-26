Kaskrakers én Brabantse films zorgen voor topdrukte in bios: 'Loopt storm'

Goed nieuws voor bioscopen: de zalen zitten weer vol. De afgelopen jaren zorgden coronamaatregelen en stakingen van acteurs en filmschrijvers in Amerika ervoor dat minder mensen naar de bioscoop kwamen. Dit jaar lijkt het tij gekeerd, vertellen meerdere bioscoopeigenaren en managers aan Omroep Brabant.

Zo ziet Joop Hamers van Cinema Gold in Veldhoven en Take Ten in Uden de bezoekersaantallen flink groeien. "Tot nu toe staat het jaar er heel goed voor. 2023 was een topjaar voor de bioscoop en we zitten nu op dezelfde lijn", zegt hij opgewekt. Ook Dirk-Jan Machin van Kinepolis Breda en Chris de Zeeuw van LAB-1 in Eindhoven zien volle bioscoopzalen.

In 2025 hadden bioscopen ongeveer 28 miljoen bezoekers, zo'n 3 procent minder dan het jaar ervoor. 2026 lijkt weer een positieve trend te laten zien. Zo had Pathé naar eigen zeggen een nationale recordmaand in augustus en was de Bioscoop 10-daagse "drukker dan ooit". Ook voor de Brabantse bioscopen geldt dat de zalen weer goed gevuld zijn en dat de rest van 2026 veel bezoekers gaat trekken.

De publiekstrekkers

Het goede gevoel over 2026 komt voornamelijk door een aantal grote titels, die er het jaar ervoor niet waren. Zo noemen bioscopen Odyssey, Obsession en Wen er maar aan als grote publiekstrekkers.

Eerder dit jaren trokken de Brabantse YouTubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven samen met hun hond Paco een groot publiek. "Het maakt niet uit hoe of wanneer, de mensen komen wel bij deze films", legt Hamers uit.