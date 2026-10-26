Kaskrakers én Brabantse films zorgen voor topdrukte in bios: 'Loopt storm'
Goed nieuws voor bioscopen: de zalen zitten weer vol. De afgelopen jaren zorgden coronamaatregelen en stakingen van acteurs en filmschrijvers in Amerika ervoor dat minder mensen naar de bioscoop kwamen. Dit jaar lijkt het tij gekeerd, vertellen meerdere bioscoopeigenaren en managers aan Omroep Brabant.
Zo ziet Joop Hamers van Cinema Gold in Veldhoven en Take Ten in Uden de bezoekersaantallen flink groeien. "Tot nu toe staat het jaar er heel goed voor. 2023 was een topjaar voor de bioscoop en we zitten nu op dezelfde lijn", zegt hij opgewekt. Ook Dirk-Jan Machin van Kinepolis Breda en Chris de Zeeuw van LAB-1 in Eindhoven zien volle bioscoopzalen.
In 2025 hadden bioscopen ongeveer 28 miljoen bezoekers, zo'n 3 procent minder dan het jaar ervoor. 2026 lijkt weer een positieve trend te laten zien. Zo had Pathé naar eigen zeggen een nationale recordmaand in augustus en was de Bioscoop 10-daagse "drukker dan ooit". Ook voor de Brabantse bioscopen geldt dat de zalen weer goed gevuld zijn en dat de rest van 2026 veel bezoekers gaat trekken.
De publiekstrekkers
Het goede gevoel over 2026 komt voornamelijk door een aantal grote titels, die er het jaar ervoor niet waren. Zo noemen bioscopen Odyssey, Obsession en Wen er maar aan als grote publiekstrekkers.
Eerder dit jaren trokken de Brabantse YouTubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven samen met hun hond Paco een groot publiek. "Het maakt niet uit hoe of wanneer, de mensen komen wel bij deze films", legt Hamers uit.
Carnaval, de nieuwe film van de Brabantse makers van New Kids zorgt voor hoge verwachtingen voor de rest van het jaar, net als bij hun eerste succes. "De kaartjes voor de première in november lopen nu al storm", zegt Hamers.
Bekijk hieronder de filmtrainer van Carnaval:
De ervaring
Alle bioscopen die we spreken vinden dat de bioscoop-ervaring de grootste reden is voor de drukte. Ze benoemen de "beleving van een film op een groot scherm, beter geluid en samen met anderen een dagje uit beleven". Dit zijn volgens hen duidelijke verschillen met thuis op de bank een streamingsdienst aanzetten.
Daarnaast zijn er nog andere dingen die bezoekers kunnen trekken. "We horen van gasten dat ze de extraatjes waarderen, zoals de verse cocktails en uitgebreide hapjes in de zaal", legt Hamers uit.
Chris de Zeeuw, eigenaar van LAB-1 in Eindhoven, ziet dat naar de film gaan tegenwoordig meer is dan voor een scherm zitten. Hij organiseert onder andere thema-avonden of craft-avonden (knutselavonden) waar bezoekers kunnen breien of handwerken terwijl de film speelt.
Ook comedy-avonden, quiz-avonden, feesten en bordspelavonden zorgen ervoor dat mensen naar de bioscoop komen. "Het is een soort van huiskamer in Eindhoven", legt De Zeeuw uit.
Dirk-Jan Machin van Kinepolis Breda ziet grotere drukte bij bijzonder weer: niet alleen bij regen, maar ook als het warm is. "Tijdens de langdurige hittegolven het afgelopen jaar zaten de zalen vol met bezoekers die de verkoeling op kwamen zoeken. Ze noemden zichzelf "klimaatvluchtelingen" aan de kassa", zegt Machin.
De rode draad is duidelijk: veel Brabanders weten de bioscoop weer te vinden. Als de rest van het jaar zo doorgaat, lijkt 2026 voor bioscopen een succesvol jaar te worden.