René van de Kerkhof heeft raad voor trainer Willem II: 'Adrie, Stop ermee!"

Clubiconen Willy en René hebben de laatste dagen echt genoten van PSV. Zowel in Porto als zondag tegen Feyenoord. "PSV was tegen Porto heer en meester, vooral in de eerste helft", zegt Willy. "En tegen Feyenoord verzuim je gewoon de 2-0 te maken."

Kristian Westerveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In beide wedstrijden liet PSV na rust de kansen keren en dat leverde koploper Feyenoord zondag ook de gelijkmaker op. "Je moet er naartoe dat je twee helften goed speelt", vindt Willy. "Als je verder wilt komen in de Champions League moet je negentig minuten goed zijn, geen vijfenveertig." Komend weekend wacht PSV een tegenstander die bepaald niet van Champions League-niveau is, zo bespreken de broers in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Buurman en hekkensluiter Willem II komt namelijk naar Eindhoven met hun oude ploegmakker Adrie Koster als interim-trainer.

"Ik had hem nog een appje gestuurd om hem succes te wensen", zegt Willy. "maar zijn ploeg liet hem vreselijk in de steek. 1-6! Zelfs die keeper die normaal een goede sluitpost is. Ik vrees voor Willem II dat het zaterdag een grote uitslag gaat worden. Minimaal 5-0."

"Kovář heeft zijn huiswerk niet gedaan."

Broer René vindt het niet slim dat Adrie Koster op zijn 71e nog aan deze klus is begonnen. "Dat moet hij gewoon niet meer doen. Als je boven de 70 bent, moet je het aan de jonge generatie overlaten. Toen ik speler op leeftijd was bij Eindhoven zei trainer Theo Verlangen ook tegen mij: je houdt het plekje van een jonge speler bezet. En dat doet Adrie nu met de plek van een jonge trainer. Dus Adrie, stop er nou mee jongen." De broers zijn het duidelijk niet eens over wie er schuld had aan het doelpunt van Feyenoord. Willy houdt het op keeper Kovář. "Die heeft zijn huiswerk dus niet gedaan", zegt Willy fel. "Hadj Moussa doet altijd hetzelfde, die komt naar binnen en de verdediger moet de korte hoek afdekken. Als de keeper op de andere hoek let dan kan hij hem zo plukken." Maar volgens René lag de schuld juist bij de verdedigers. "Die hadden hem moeten dwingen buitenom te gaan, maar dat gebeurde juist niet."

"Eind van dit kalenderjaar staat PSV bovenaan."

Door de remise in het Philips Stadion, blijft de voorsprong van koploper Feyenoord vier punten op PSV dat na Ajax de derde plek bezet. "We staan niet op de plek waar we horen, maar daar maak ik me nog geen zorgen over", zegt Willy. aan het eind van het kalenderjaar staan we weer bovenaan." René deelt dat optimisme. "Feyenoord gaat straks echt zijn puntjes wel verspelen en Ajax ook, dan kruipen wij wel weer omhoog." Voordeel voor PSV is dat de geblesseerde en geschorste aanvallers Pepi, Lammers en Mijnans weer terug of bijna terug zijn. "Dat experiment met Van Bommel in de spits moet Bosz niet meer doen", zegt Willy stellig. "Van Bommel stond al op de plek waar hij graag wil uitkomen. Hij moet gewoon linksbuiten staan." Ook René had niet voor deze oplossing gekozen: "Ik had liever Perišić in de spits gehad en Van Bommel op links. Maar PSV speelde toch een prima wedstrijd."