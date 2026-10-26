RIley (10) verzamelde bijna 300 knuffeltjes voor kinderen in het ziekenhuis

Maar liefst 293 knuffels verzamelde de 10-jarige Riley uit Vierlingsbeek. Het meisje startte een knuffelactie voor het Pantein Maasziekenhuis in Boxmeer. Een vriendinnetje van Riley, Jim, ligt vaak in dat ziekenhuis omdat ze een darmziekte heeft.

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Riley wilde iets bedenken voor haar vriendinnetje en alle andere kinderen in het ziekenhuis. "Want het ziekenhuis is een hele stomme plek om naar toe te gaan. Je wil het liefst thuis zijn", zegt Riley in het NOS Jeugdjournaal. "En er overnachten is er al helemaal erg. Je wilt gewoon in je eigen bed zijn, met je eigen kussens." Riley hoopt dat de knuffels de kinderen in het ziekenhuis door moeilijke tijden helpen. "Daan kunnen ze het knuffeltje bij zich houden en voelen ze geen angst."

Om de knuffels te verzamelen versierde Riley twee schoenendozen. Die plaatste ze bij twee PLUS-supermarkten. De supermarktketen had namelijk een zegel-actie waarbij gespaard kon worden voor gratis knuffeltjes.

"Ik kreeg ook volle spaarkaarten. Daar was ik heel blij mee."