RIley (10) verzamelde bijna 300 knuffeltjes voor kinderen in het ziekenhuis
Maar liefst 293 knuffels verzamelde de 10-jarige Riley uit Vierlingsbeek. Het meisje startte een knuffelactie voor het Pantein Maasziekenhuis in Boxmeer. Een vriendinnetje van Riley, Jim, ligt vaak in dat ziekenhuis omdat ze een darmziekte heeft.
Riley wilde iets bedenken voor haar vriendinnetje en alle andere kinderen in het ziekenhuis. "Want het ziekenhuis is een hele stomme plek om naar toe te gaan. Je wil het liefst thuis zijn", zegt Riley in het NOS Jeugdjournaal.
"En er overnachten is er al helemaal erg. Je wilt gewoon in je eigen bed zijn, met je eigen kussens." Riley hoopt dat de knuffels de kinderen in het ziekenhuis door moeilijke tijden helpen. "Daan kunnen ze het knuffeltje bij zich houden en voelen ze geen angst."
Om de knuffels te verzamelen versierde Riley twee schoenendozen. Die plaatste ze bij twee PLUS-supermarkten. De supermarktketen had namelijk een zegel-actie waarbij gespaard kon worden voor gratis knuffeltjes.
"Ik kreeg ook volle spaarkaarten. Daar was ik heel blij mee."
In een maand tijd zamelde ze zo bijna zes zakken vol met knuffels in. "En mensen deden ook volle spaarkaarten voor de knuffels in de doos. Daarmee kon ik nog meer knuffels krijgen. Daar was ik heel blij mee."
Riley heeft de knuffels inmiddels naar de kinderafdeling van het ziekenhuis gebracht. Omdat het zes zakken waren, was dat even sjouwen - maar het is gelukt. Ook vriendinnetje Jim en haar moeder hielpen mee.
Het ziekenhuis zegt in een reactie erg bij te zijn met de knuffels. "Wij vinden het supermooi. Zeker als het initiatief komt van vriendinnen van patiëntjes. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen."