Stroomstoring treft Helvoirt: minder dan 25 adressen

De stroomstoring in Helvoirt is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds elf uur ’s ochtends zonder stroom. De storing duurde iets meer dan twee uur en eindigde om half twee vanmiddag.

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De storing in Helvoirt, gemeente Vught, trof minder dan 25 adressen in postcodegebied 5268. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, meldt de netbeheerder. Het probleem ontstond vanochtend om elf uur en was naar verwachting rond vier uur opgelost, maar werd eerder verholpen dan gepland.

Netbeheerders zorgen voor het beheer van kabels en leidingen voor stroom en gas en lossen storingen op. Dit is niet hetzelfde als het energiebedrijf waar je stroom of gas afneemt.