Julian Jenner nieuwe trainer bij NAC Academie

Julian Jenner is maandag gestart als trainer bij de NAC Academie in Breda.

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De 42-jarige Jenner heeft een rijke achtergrond in het voetbal, zowel als speler als trainer. Hij was eerder techniektrainer bij AZ en Ajax en werkte bij clubs in Hongarije zoals Zalaegerszegi TE en MTK Boedapest. Het afgelopen jaar was hij actief bij FC Dordrecht, waar hij zowel assistent-trainer als hoofdtrainer van het O21-team was.

In zijn carrière als voetballer speelde Jenner meer dan 250 wedstrijden in het betaalde voetbal, waaronder 49 officiële duels voor NAC Breda. Hij scoorde zes keer voor de club. Naast NAC heeft hij gespeeld bij AZ, Vitesse en het Hongaarse Ferencvárosi TC. Ook kwam hij uit voor Jong Oranje, waarmee hij in 2007 Europees kampioen werd.

Focus op talentontwikkeling

Julian Jenner gaat zich bij de NAC Academie richten op de individuele ontwikkeling van spelers. Hij brengt niet alleen zijn ervaring als trainer mee, maar ook zijn kennis als oud-profvoetballer. Volgens Technisch Manager Fouad El Fdil is het een voordeel dat Jenner de club al kent vanuit zijn tijd als speler. Dit zal bijdragen aan de groei van de talenten binnen de academie.

Met de komst van Jenner zet NAC een volgende stap in het versterken van de jeugdopleiding. De club hoopt met zijn expertise de talenten klaar te stomen voor het betaalde voetbal.