Eerste editie ‘Efkes buurten bij Helmond Sport’ groot succes

De eerste editie van ‘Efkes buurten bij Helmond Sport’ heeft donderdag plaatsgevonden in Helmond. Supporters kwamen bijeen in Ons Supporterscafé voor een informele avond vol gezelligheid en gesprekken over hun club.

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Helmond Sport organiseerde afgelopen donderdag de eerste editie van ‘Efkes buurten bij Helmond Sport’. In Ons Supporterscafé kwamen fans samen om te praten over hun club, een kaartje te leggen en te genieten van een drankje. Het doel was om op een laagdrempelige manier supporters bij elkaar te brengen, zonder officieel programma.

Tijdens de avond stond het clubgevoel centraal. Supporters deelden verhalen en ideeën met elkaar en gingen in gesprek over alles wat met Helmond Sport te maken heeft. De informele sfeer zorgde voor een ontspannen setting waarin iedereen zich welkom voelde.

Managers aanwezig bij de avond

Algemeen Manager David Golverdingen en Technisch Manager Dirk Jan Derksen waren ook aanwezig. Zij gingen op een informele manier het gesprek aan met de supporters. Het duo nam de tijd om gedachten uit te wisselen en ideeën te bespreken, wat door de aanwezigen werd gewaardeerd.

Het Supporterscafé bleek de perfecte locatie voor deze bijeenkomst. De ruimte bood plek voor een avond vol gezelligheid, waar het leggen van een kaartje en het drinken van een biertje deel uitmaakten van het programma. Het evenement benadrukte de verbondenheid tussen fans en hun club.

Helmond Sport kijkt tevreden terug op deze eerste editie van ‘Efkes buurten bij Helmond Sport’. Met deze geslaagde avond is een mooie traditie gestart, waar de club en haar supporters samen kunnen blijven buurten over alles wat hen bindt.