Eerste editie ‘Efkes buurten bij Helmond Sport’ met fans en clubleiding

De eerste editie van ‘Efkes buurten bij Helmond Sport’ heeft donderdag plaatsgevonden in Helmond. Supporters kwamen bijeen in Ons Supporterscafé voor een informele avond over en bij hun club.

Gevonden voor jou

Helmond Sport organiseerde afgelopen donderdag de eerste editie van ‘Efkes buurten bij Helmond Sport’. In Ons Supporterscafé kwamen fans samen om te praten over hun club, een kaartje te leggen en een drankje te drinken. Het doel was om op een laagdrempelige manier supporters bij elkaar te brengen, zonder officieel programma.

Tijdens de avond stond het clubgevoel centraal. Supporters deelden verhalen en ideeën met elkaar en gingen in gesprek over alles wat met Helmond Sport te maken heeft. De informele sfeer zorgde voor een ontspannen setting waarin iedereen zich welkom voelde.

Managers aanwezig bij de avond

Algemeen manager David Golverdingen en technisch manager Dirk Jan Derksen waren ook aanwezig. Zij gingen op een informele manier het gesprek aan met de supporters. Het duo nam de tijd om gedachten uit te wisselen en ideeën te bespreken.