Stroomstoring treft Roosendaal, minder dan 25 adressen

In Roosendaal zitten minder dan 25 adressen zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon vandaag om tien voor één ’s middags en naar verwachting is het probleem rond drie uur opgelost.

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De stroomstoring in Roosendaal is veroorzaakt door graafschade. Bij graafwerkzaamheden in de grond is een kabel geraakt, waardoor de stroom is uitgevallen.

De getroffen gebieden liggen in de postcodegebieden 4703 en 4708. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud en herstel van het stroomnet, werkt momenteel aan een oplossing.