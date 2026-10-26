Stroomstoring treft Vinkel: minder dan 1000 adressen zonder stroom

De stroomstoring in Vinkel is opgelost. Minder dan 1000 adressen zaten zonder stroom sinds 13:14 uur. De storing eindigde om 14:00 uur. De oorzaak wordt nog onderzocht.

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Bewoners van Vinkel, een kern in de gemeente Den Bosch, hebben ruim drie kwartier zonder stroom gezeten. De storing begon kort na één uur vanmiddag en trof bijna 1000 adressen in meerdere postcodegebieden, waaronder 5381GX en 5382JC.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, onderzoekt wat er precies is gebeurd.