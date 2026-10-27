Deze onbekende man is de rijkste Brabander: hij reed jaren in oude Renault

De getallen zullen de meeste mensen doen duizelen, maar het jaarlijkse lijstje met de rijkste Nederlanders, opgesteld door Quote, verschijnt deze dinsdag weer. De vijfhonderd rijkste Nederlanders zijn samen goed voor ruim driehonderd miljard euro. Hun vermogen steeg met meer dan tien procent, maar er staat geen Brabander in de top tien.

Familiebedrijven Colette, Frits en Monique van Eerd van Jumbo zijn samen goed voor 2,75 miljard. Ze stegen een plekje en staan nu op nummer 14.

Dat zijn toch wel bijzondere naam niet gelijk een belletje doet rinkelen is niet gek. In een artikel op De Belegger werd hij getypeerd als "een man die miljarden verdiende zonder ooit de schijnwerpers te zoeken". Ondanks zijn enorme vermogen bleef hij jaren in een oude Renault rijden.

Pas op nummer 12 vinden we de eerste provinciegenoot, de in Eindhoven geboren Wiet Pot (69). Investeerder en ex-bankier Pot woont al jaren in Londen en zag zijn vermogen met 15,7 procent stijgen naar drie miljard euro.

Colette mag sowieso niet klagen. Ze is getrouwd met de nummer 11 op de lijst: Raymond Cloosterman, de oprichter van Rituals. Cloosterman werd eerder nog import-Brabander genoemd, maar het stel woont afwisselend in Knokke en de Bommelerwaard. In Vlaanderen en Gelderland dus.

Een plaatsje onder de Van Eerd-telgen, op nummer 15, staan weer drie Brabantse broers en zussen: Pieter, Jennifer en Willem van der Leegte van het Eindhovense familiebedrijf VDL. Hun vermogen wordt ook op 2,75 miljard geschat.

Ben Mandemakers (70) van de keukens uit Waalwijk had ook een goed jaar. Hij zat een halve eeuw in het vak en zag zijn vermogen met liefst 20 procent stijgen. De naamgever van het stadion van RKC steeg van plek 24 naar 17.

Op nummer 46 vinden we Robbert van der Wallen (59) uit Vught. Voetbalfans kennen hem als president-commissaris van PSV, maar hij verdiende zijn fortuin met de verkoop van spaarzegelbedrijf BrandLoyalty voor iets minder dan een miljard euro. Van der Wallen is de laatste Brabander in de top vijftig.

Grootste stijger

De grootste stijgers in de Quote 500 dit jaar komen uit Uden. Broer en zus Albert en Angela Peters zagen hun vermogen meer dan verdubbelen en gingen van 190 miljoen euro naar 485 miljoen.

Ze verkochten het moederbedrijf achter hun vitaminepillenimperium Lucovitaal. Met die 485 miljoen euro halen ze niet eens de top 100. Ze staan 'slechts' op plekje 116.

Grootste daler

Adriaan Mol uit Breda, van online betaalbedrijf Mollie, zag zijn vermogen met bijna een derde krimpen. Hij is daarmee een van de grootste dalers van de lijst. Echt medelijden hoeven we niet te hebben. Zijn vermogen wordt nog steeds geschat op een miljard, goed voor plek 54 in de Quote 500.