Gemeenteraad Deurne bespreekt begroting en meer op 3 november

Op dinsdag 3 november vergadert de gemeenteraad van Deurne in het Huis voor de Samenleving. De bijeenkomst begint om acht uur 's avonds en de publieke tribune is geopend.

Gevonden voor jou

De gemeenteraad van Deurne buigt zich tijdens deze vergadering over diverse onderwerpen. Zo worden de begroting en de belasting- en legesverordening voor 2027 besproken. Ook komt de oprichting van KCR2 en de zienswijze op een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD BZO aan bod.

Een ander belangrijk agendapunt is een rapport van de rekenkamer over de toegankelijkheid van stemlokalen. Verder wordt de subsidieregeling voor decentrale politieke partijen in Deurne voor 2026 behandeld, evenals een wijziging in de gemeenschappelijke regeling van BSOB.

Publieke tribune en livestream

De vergadering vindt plaats in het Huis voor de Samenleving en begint om acht uur 's avonds. Belangstellenden kunnen deze bijwonen vanaf de publieke tribune. Voor wie niet aanwezig kan zijn, wordt de vergadering live uitgezonden via het online publieksportaal van de gemeente Deurne.

De volledige agenda en bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de website van de gemeente.