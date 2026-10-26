Pompoendagen Asten trekken bijna 15.000 bezoekers

De 35e Pompoendagen in Asten hebben bijna 15.000 bezoekers getrokken. Het evenement, dat van 17 tot en met 25 oktober plaatsvond in Museum Klok & Peel, vestigde daarmee een nieuw bezoekersrecord.

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Bijzonder aan deze editie was de grote belangstelling van mensen van buiten de regio. Het evenement blijkt niet alleen populair bij inwoners uit de omgeving, maar trekt ook bezoekers van verder weg.

Het thema van deze jubileumeditie was ‘Betoverde Tuinen’. Negen dagen lang waren de museumtuinen gevuld met kleurrijke pompoen- en kalebascreaties, sprookjestaferelen en internationale kunstwerken. Bezoekers konden meedoen aan activiteiten zoals pompoensnijden, kinderworkshops en een wandeling door het Kalebassenbos.

Gratis pendeldienst

Een nieuw element was de samenwerking met het centrum van Asten. Bezoekers konden gebruikmaken van de gratis Pompoenexpress, een pendeldienst tussen Museum Klok & Peel en het centrum. Ook daar waren verschillende activiteiten georganiseerd, wat het evenement verder uitbreidde.

De organisatoren zijn tevreden over het succes van deze 35e editie.