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Motorrijder botst achterop auto, slachtoffer naar het ziekenhuis

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Motorrijder rijdt achterop auto in Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Motorrijder rijdt achterop auto in Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Een motorrijder is maandagmiddag achterop een auto gebotst op de Nelson Mandelaweg in Roosendaal. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk en de motorrijder is daar door het ambulance personeel nagekeken. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. 

Zowel de motor als de auto raakten zwaar beschadigd door de klap. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. 

Motorrijder rijdt achterop auto in Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Motorrijder rijdt achterop auto in Roosendaal (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

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