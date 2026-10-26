Ouderavond over respect met Steven Pont

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft op 10 november een gratis lezing in Son en Breugel over respect binnen de opvoeding.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 10 november organiseert het Oudercafé een bijeenkomst in Het Dommelhuis in Son en Breugel. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont spreekt tijdens deze avond over respect en hoe je dit als ouder kunt stimuleren bij kinderen in de (pre)puberteit. De lezing is bedoeld om ouders praktische inzichten te geven voor de opvoeding.

Na de lezing volgt een panelgesprek waarin ervaringen en inzichten worden gedeeld. Hier worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. De bijeenkomst richt zich specifiek op ouders die willen leren hoe ze respect binnen hun gezin kunnen bevorderen.

Praktische informatie

De ouderavond vindt plaats van half negen tot tien uur ’s avonds en is gratis toegankelijk. Ouders van kinderen in de (pre)puberteit zijn welkom om deel te nemen. Het evenement wordt georganiseerd door het Oudercafé, een samenwerking tussen onder andere de gemeenten Nuenen en Son en Breugel en diverse lokale organisaties.

De bijeenkomst biedt een kans voor ouders om niet alleen meer te leren over het belang van respect, maar ook om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Het doel is om handvatten te bieden die direct toepasbaar zijn in de opvoeding.