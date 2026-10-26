Waalre biedt financiële steun voor sport en cultuur

Volwassenen in Waalre met een laag inkomen kunnen financiële steun krijgen om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur betaalt een deel van de kosten, zodat iedereen mee kan doen.

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De gemeente Waalre biedt via het Volwassenenfonds Sport & Cultuur steun aan volwassenen die een laag inkomen hebben. Het fonds zorgt ervoor dat activiteiten zoals voetbal, fitness, zwemmen, dansen en muzieklessen betaalbaar worden. Zo wordt geld geen belemmering om actief deel te nemen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden kunnen inwoners van Waalre terecht op de website van de gemeente. Daarnaast is er hulp beschikbaar bij het aanvragen van een bijdrage. Dit kan via het inloopspreekuur van SamenWijzer, georganiseerd door het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Het spreekuur vindt plaats in het Medisch Centrum Aalst op dinsdag, woensdag en donderdag van tien uur tot twaalf uur ’s ochtends.

Ook steun voor kinderen

Voor kinderen en jongeren tot en met zeventien jaar is er het Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant. Gemeente Waalre is hierbij aangesloten. Dit fonds helpt gezinnen met een laag inkomen om kinderen te laten deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten. Meer informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke website.