Gemeente Waalre organiseert verkeerscursus voor senioren

Bijna 70 senioren uit Waalre hebben vrijdag deelgenomen aan een cursus over verkeersveiligheid. Trainer Ton van Veilig Verkeer Nederland gaf uitleg over verkeersregels, actuele situaties en veilig gedrag.

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De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Waalre en vond plaats op vrijdagochtend 23 oktober. Tijdens de cursus werd benadrukt dat menselijk gedrag de grootste rol speelt bij verkeersongelukken. Volgens trainer Ton is dit bij 95 procent van de gevallen de oorzaak. Denk hierbij aan te hard rijden, het overtreden van verkeersregels of het gebruik van alcohol en drugs.

Naast de menselijke factor werd ook gesproken over de positie van fietsers in het verkeer. Automobilisten kregen het advies om voorzichtig te zijn bij het inhalen van kwetsbare weggebruikers zoals fietsers. Een veelgehoorde klacht uit de zaal was dat automobilisten die zich aan de maximumsnelheid houden, soms worden opgejaagd door achteropkomend verkeer. Ton benadrukte dat het naleven van de snelheid altijd juist is.

Veranderingen in verkeersregels

Tijdens de cursus werden ook veranderingen in verkeersregels en situaties besproken. Veel deelnemers merkten op dat het verkeer tegenwoordig anders is ingericht dan toen zij hun rijbewijs haalden. De cursus bood hen een kans om hun kennis bij te spijkeren en vragen te stellen over herkenbare situaties uit de praktijk.

De ochtend kende veel interactie, met vragen en gesprekken tussen de deelnemers. Dit maakte de bijeenkomst niet alleen leerzaam, maar ook waardevol voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. Volgens wethouder Bart Habraken is veilig verkeer vooral een kwestie van bewust gedrag.