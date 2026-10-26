Eersel zoekt inwoners voor overleg over Luchthaven Eindhoven

De gemeente Eersel zoekt inwoners die willen meepraten over de toekomst van Luchthaven Eindhoven. Zij kunnen deelnemen aan het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) en daar de belangen van omwonenden vertegenwoordigen.

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Het overleg richt zich op belangrijke thema’s zoals leefbaarheid, geluid, gezondheid, duurzaamheid en de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Deelnemers worden gevraagd om signalen uit de omgeving mee te nemen en te zorgen dat de stem van inwoners wordt gehoord.

Je hoeft geen expert te zijn op het gebied van luchtvaart om deel te nemen. Belangstelling voor de leefomgeving, een luisterend oor en een constructieve houding zijn volgens de gemeente belangrijker.

Betrokkenheid bij de omgeving

De gemeente Eersel hoopt dat betrokken inwoners zich aanmelden om mee te denken over de impact van de luchthaven op de directe omgeving. Het overleg biedt een kans om de belangen van omwonenden op de kaart te zetten.

Meer informatie over de rol van omwonendenvertegenwoordiger kun je vinden op de website van de gemeente Eersel. Hier staan ook contactmogelijkheden vermeld.