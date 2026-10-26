Bladel vernieuwt afspraken over gemeentelijk vastgoed

Gemeente Bladel heeft besloten de afspraken voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed te vernieuwen. Het gaat om gebouwen, gronden en andere eigendommen die bijvoorbeeld door verenigingen en maatschappelijke organisaties worden gebruikt. Wanneer een overeenkomst moet worden aangepast, neemt de gemeente contact op met de betrokken partijen.

Gevonden voor jou

De actualisatie van de overeenkomsten is bedoeld om bestaande afspraken te vernieuwen en beter vast te leggen. Waar nodig worden de contracten aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

Bladel benadrukt dat verenigingen en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van de dorpskernen. Daarom wil de gemeente dit proces zorgvuldig en in overleg met de betrokken partijen uitvoeren.

Samenwerking centraal

Bij de vernieuwing van de overeenkomsten houdt Bladel rekening met de specifieke manier waarop het gemeentelijk vastgoed wordt gebruikt. Ook wordt gekeken naar de bestaande afspraken die al zijn gemaakt.