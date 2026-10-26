Tilburg University viert kunstcollectie bij eeuwfeest

Tilburg University heeft haar kunstcollectie onder de loep genomen. In aanloop naar het eeuwfeest in 2027 worden zeven tentoonstellingen georganiseerd. Deze belichten verschillende aspecten van de verzameling, waaronder de katholieke wortels en verbondenheid met Tilburg. Twee nieuwe kunstprojecten staan gepland om de relatie tussen universiteit en stad te vieren.

Gevonden voor jou

De kunstcollectie van Tilburg University is meer dan een decoratie op de campus. Van religieuze beelden zoals de iconische Sedes Sapientiae tot abstracte sculpturen: elk kunstwerk vertelt iets over de identiteit en geschiedenis van de universiteit.

In 2027 viert de universiteit haar honderdjarig bestaan met een reeks tentoonstellingen onder de titel ‘Verlicht en verweven’. Deze worden gehouden in het Cobbenhagengebouw en belichten zeven thema’s, zoals spiritualiteit, natuur en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast verschijnen twee monumentale kunstprojecten die speciaal voor het jubileum worden ontwikkeld.

Van religieuze kunst tot abstractie

De katholieke achtergrond van Tilburg University komt duidelijk naar voren in kunstwerken als het Corpus Christi en moderne interpretaties zoals Bread/Wine van Margriet Smulders. Naast religieuze traditie zijn ook abstracte en geometrische werken van kunstenaars als Arie Berkulin en Ron van de Ven opvallend. Deze kunststukken onderzoeken universele wetmatigheden en de menselijke kwetsbaarheid.

De verbondenheid met Tilburg speelt eveneens een grote rol. Textielkunst verwijst naar de rijke weeftraditie van de stad, terwijl andere werken de relatie tussen wetenschap en maatschappij verkennen. Dit alles maakt de collectie tot een unieke ‘Denkraum’, waarin kunst en reflectie hand in hand gaan.

Boek en toekomst

Ter gelegenheid van het eeuwfeest verschijnt ook een boek onder dezelfde titel, waarin de meest bijzondere kunstwerken worden uitgelicht. Dit verzamelt honderd jaar kunst en gedachtegoed van Tilburg University. De collectie blijft zo niet alleen zichtbaar, maar ook levend voor studenten, medewerkers en bezoekers.