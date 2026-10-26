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Stroomstoring in Gemonde door graafwerkzaamheden

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De stroomstoring in Gemonde is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart over één 's middags zonder stroom. De storing was veroorzaakt door graafschade en duurde tot half vier.

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De stroomstoring in Gemonde, een kern in de gemeente Sint-Michielsgestel, is ontstaan doordat bij graafwerkzaamheden een kabel werd beschadigd. Dit wordt graafschade genoemd.

De netbeheerder heeft de storing snel weten te verhelpen. De getroffen adressen lagen in postcodegebied 5291. De verwachting was dat de storing tot vijf uur zou duren, maar deze werd eerder opgelost, om half vier.

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