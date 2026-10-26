Ontwerp-wegenlegger gemeente Moerdijk ter inzage

De gemeente Moerdijk heeft een nieuwe ontwerp-wegenlegger opgesteld. Deze ligt vanaf 26 oktober tot en met 7 december 2026 ter inzage, zowel digitaal als op het gemeentehuis in Zevenbergen.

Gevonden voor jou

In de ontwerp-wegenlegger staat welke wegen buiten de bebouwde kom openbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Het bekijken van deze lijst is verplicht voor gemeenten volgens de wet.

Voor een fysieke inzage kun je op afspraak terecht op het gemeentehuis van Moerdijk. Neem hiervoor contact op met de gemeente. De digitale versie is beschikbaar als bijlage bij de publicatie.