Nicole hoopt in 2028 nog jubileum van haar kapsalon in Moerdijk te vieren

Als het aan Nicole Eestermans ligt, viert ze het zeventigjarig bestaan van haar kapsalon nog gewoon in Moerdijk. "Mijn vader begon de zaak in 1958 in een houten keetje aan de Irenestraat." Of het jubileum inderdaad in 2028 in het dorp gevierd kan worden, hangt af van of het dorp verdwijnt.

"In 1960 zijn ze naar dit pand verhuisd", vertelt Nicole midden in de modern ingerichte kapsalon. "Het was het oude postkantoor dat mijn ouders hebben overgenomen en hebben omgetoverd in kapperszaak."

Hoe leef je zo normaal mogelijk verder wanneer je te horen hebt gekregen dat het dorp waar je al jaren woont, of misschien zelfs geboren bent, moet verdwijnen? Of misschien toch weer niet. In de maandelijkse serie Ondertussen in Moerdijk , te zien op Brabant+ , volgen we enkele inwoners en laten hun dagelijkse leven zien.

Echt weg Nicole heeft het kappersvak in de kapsalon van haar ouders geleerd en heeft de zaak in 1994 overgenomen. "Mijn vader heeft toen nog een paar jaar meegewerkt."

Het idee dat ze -net als het hele dorp- weg zou moeten, staat haar niet aan. "Toen in november het bericht van de gemeente kwam dat Moerdijk moet verdwijnen, dacht ik wel: dan is het echt definitief weg."

Zelf woont ze er ook. "Maar ik denk dat ik het zakelijk erger zou vinden dan privé. Alhoewel, ik woon in het huis waar ik geboren ben en nu heeft mijn zoon het huis van mijn moeder overgenomen. En mijn moeder is weer verhuisd naar een kleine seniorenwoning. Ik heb dus iedereen in de buurt en dat vind ik heel prettig."

Vertrouwen

Inmiddels heeft ze er wel vertrouwen in dat het hele plan van tafel gaat. "Vanuit het Rijk is een nieuw alternatief gekomen dat we wél zouden kunnen blijven. Ik denk ik dat ik het zeventigjarig jubileum gewoon hier in de zaak kan vieren."

Ondanks het vertrouwen in een goede afloop blijft de onzekerheid. "De enige duidelijkheid die we nu hebben, is dat er geen duidelijkheid is."

Ondertussen in Moerdijk is een maandelijkse serie op Brabant+. Aan het einde van iedere maand is te zien wat er die maand in Moerdijk gebeurd is. In de serie worden meerdere inwoners een jaar lang gevolgd.