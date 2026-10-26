Oud-museumdirecteur, schrijver en columnist Rudi Fuchs (84) overleden

De in Eindhoven geboren kunstkenner Rudi Fuchs is zondagavond overleden. Fuchs groeide uit tot een van de invloedrijkste figuren in de Nederlandse kunstwereld. Hij was onder meer directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij werd 84 jaar.

Fuchs werd in 1942 geboren in Eindhoven en kwam als jongen al veel in het Van Abbemuseum. Daar ontstond zijn liefde voor moderne kunst. Na zijn studie kunstgeschiedenis groeide hij uit tot een van de meest invloedrijke figuren in de Nederlandse kunstwereld.

Directeur Van Abbemuseum

In 1975 werd hij directeur van het Van Abbemuseum in zijn geboortestad. Onder zijn leiding verwierf het museum internationale bekendheid met tentoonstellingen van kunstenaars als Georg Baselitz, Anselm Kiefer en Jannis Kounellis.

Daarna werkte Fuchs bij verschillende grote musea in binnen- en buitenland. Zo was hij artistiek leider van de bekende kunsttentoonstelling Documenta in het Duitse Kassel. Ook stond hij aan het roer van het Gemeentemuseum in Den Haag en later van het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar hij van 1993 tot 2003 directeur was.

Volgens zijn familie draaide zijn leven om kunst. Hij zette zich jarenlang in voor de beeldende kunst, zowel in Nederland als daarbuiten. Daarnaast was hij actief als schrijver en columnist.