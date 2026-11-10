Charlotte bedenkt Carnaftelkalender: 'Soort feestelijke adventkalender'

Voor wie na de Elfde van de Elfde niet kan wachten tot carnaval, heeft Charlotte Backx uit Tilburg iets bedacht: de Carnaftelkalender. Van 11 november tot en met 5 februari kunnen ongeduldige carnavalsvierders iedere dag aftellen naar het feestgedruis. De kalender begint op 11-11 en eindigt op de dag van 3 Uurkes Vurraf, waarmee carnaval officieel wordt ingeluid.

"Ik bedacht de Carnaftelkalender op de fiets, omdat dit hét seizoen is van de adventskalender. Maar volgens mij hebben steeds meer Brabanders meer met carnaval dan met kerst", vertelt Charlotte. "Daarom vond ik het tijd voor een feestelijk alternatief."

De kalender loopt 92 dagen. Onderweg komen acht carnavalsmotto's van verschillende steden voorbij, zoals Oeteldonk, Kuussegat en Keiestad, afgewisseld met weetjes over tradities en gebruiken van Brabant tot Rio de Janeiro en carnavaleske spelletjes. Allemaal om ervoor te zorgen dat de tijd richting carnaval sneller gaat.

Er komen bekende namen uit de carnavalswereld voorbij, zoals Omroep Brabant zelf, maar ook Keilekker Worstenbrood, Schrobbelèr en De Tappers.

Winnen

Als de kalender enorm gewild blijkt te zijn, wil Charlotte er volgend jaar meer gaan maken. "Een aantal in samenwerking met de steden, zoals Kruikenstad, Lampgat, Kielegat en Oeteldonk, en natuurlijk weer een Brabantse", vertelt ze enthousiast.

Kun jij niet wachten en sta je te popelen om af te tellen? Via verschillende winacties bij Omroep Brabant worden deze week nog exemplaren van de Carnaftelkalender weggegeven. De kalender is ook te bestellen voor 15,55 euro.