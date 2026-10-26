Duizenden kilo's grondstoffen voor synthetische drugs gevonden in Tilburg

In een gebouw aan de Goirkestraat in Tilburg zijn maandag duizenden kilo's grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden.

De grondstoffen zijn volgens een woordvoerder van de politie niet in een huis gevonden, maar om wat voor gebouw het wel gaat, kan hij nog niet zeggen. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en Forensische Opsporing (FO) komen naar het gebouw voor onderzoek, dat naar verwachting nog uren in beslag gaat nemen.

Het is nog niet duidelijk of het om een werkend drugslab gaat. De grondstoffen die gevonden zijn worden getransporteerd en vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.