Planten struikroven in Sint-Michielsgestel op 6 november

Op vrijdag 6 november kun je in Sint-Michielsgestel planten, bomen en zaailingen redden van de sloop. Deze worden beschikbaar gesteld voor mensen die ze willen hergebruiken in hun eigen tuin.

Gevonden voor jou

Bij Domein aan de Dommel in Sint-Michielsgestel wordt het terrein binnenkort ontwikkeld voor woningbouw. Omdat er veel groen aanwezig is, krijgt iedereen de kans om deze planten en bomen een tweede leven te geven. De actie wordt georganiseerd door Stichting Struikroven, in samenwerking met BPD en Meer Bomen Nu.

Tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s middags kunnen deelnemers het groen komen ophalen. Het is de bedoeling dat je zelf een schop, handschoenen en eventueel een kruiwagen of emmers meeneemt om de planten veilig te vervoeren. Alles wat je meeneemt, kun je later in je eigen tuin planten.

Waarom struikroven?

Het initiatief is bedoeld om te voorkomen dat gezond groen verloren gaat door bouwplannen. Door deze actie krijgen planten en bomen een nieuw thuis, terwijl de natuur wordt behouden. Deelnemers zorgen er op deze manier voor dat het groen niet wordt weggegooid of vernietigd.

Wil je meedoen? De organisatie vraagt deelnemers om zich van tevoren aan te melden via de website van Stichting Struikroven. De actie vindt plaats op vrijdag 6 november en is gratis toegankelijk.