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Ontdek

Open dagen Duurzame Huizen Route in Sint-Michielsgestel

Aangepast

Op 31 oktober en 7 november openen inwoners van Sint-Michielsgestel hun deuren voor de Nationale Duurzame Huizen Route. Bezoekers krijgen een kijkje in woningen die al zijn verduurzaamd.

Gevonden voor jou

De open dagen van de Nationale Duurzame Huizen Route bieden een kans om inspiratie op te doen voor energiezuinige maatregelen en verbeteringen aan het wooncomfort. Huiseigenaren delen hun ervaringen en laten zien welke oplossingen zij hebben toegepast.

Het doel van deze dagen is om verduurzaming concreet en toegankelijk te maken. Door praktische voorbeelden te bekijken, wordt het voor bezoekers gemakkelijker om te bepalen wat bij hun eigen situatie past. De woningen die te bezichtigen zijn, tonen diverse manieren waarop energiebesparing en comfortverbetering gerealiseerd kunnen worden.

Energiecoach biedt hulp
Voor wie na het bezoek nog vragen heeft, is er de mogelijkheid om een energiecoach in te schakelen. Deze coach helpt bij het inzichtelijk maken van de opties en geeft advies over maatregelen die geschikt zijn voor jouw woning.

De open dagen vinden plaats op 31 oktober en 7 november. 

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Gemeente Sint-Michielsgestel

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