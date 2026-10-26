Workshop levende tuin in Berlicum

Op 12 november kun je in Berlicum gratis leren hoe je van jouw tuin een groene en klimaatbestendige plek maakt. Tijdens de workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’ krijg je praktische tips om meer vogels, vlinders en bijen te trekken.

Gevonden voor jou

De workshop wordt georganiseerd in Den Durpsherd in Berlicum en is bedoeld voor iedereen die zijn tuin groener en aantrekkelijker wil maken. Deelnemers krijgen advies over hoe ze hun tuin kunnen inrichten zodat deze niet alleen mooi is, maar ook beter bestand tegen extreme weersomstandigheden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 november van half acht tot half tien ’s avonds. Deelname aan de workshop is gratis, waardoor iedereen de kans krijgt om zijn tuin te verbeteren zonder extra kosten.

Praktische tips voor je tuin

Tijdens de workshop worden concrete ideeën en maatregelen besproken om jouw tuin om te toveren tot een levende tuin. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van inheemse planten, het creëren van schuilplaatsen voor dieren en het zorgen voor water in de tuin.

De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met IVN, een landelijke organisatie die zich inzet voor natuur en duurzaamheid. Meer informatie over de workshop kun je vinden op de website van IVN.