Week van de Pleegzorg zoekt nieuwe pleeggezinnen

In Sint-Michielsgestel wonen momenteel 26 jongeren in pleeggezinnen. Tijdens de Week van de Pleegzorg, van 28 oktober tot en met 4 november, wordt aandacht gevraagd voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleeggezinnen.

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In Nederland zijn er kinderen die tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen. Pleeggezinnen bieden deze jongeren een veilig en stabiel thuis, waar zij rust, structuur en aandacht krijgen. Helaas is er in Sint-Michielsgestel een tekort aan pleeggezinnen, waardoor niet alle kinderen die dat nodig hebben, opgevangen kunnen worden.

Om het belang van pleegzorg extra te benadrukken, vindt van 28 oktober tot en met 4 november de Week van de Pleegzorg plaats. Tijdens deze week worden pleegouders in het zonnetje gezet en wordt waardering uitgesproken voor hun inzet. Ook wordt geprobeerd nieuwe pleeggezinnen te werven.

Voorlichtingsavond in Sint-Michielsgestel

Voor inwoners van Sint-Michielsgestel en omgeving die meer willen weten over pleegzorg, wordt op donderdag 19 november een voorlichtingsavond georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats van half acht tot half tien ’s avonds in Meander, gelegen aan Meanderplein 3 in Sint-Michielsgestel.

Medewerkers van Oosterpoort, de pleegzorgorganisatie voor Noordoost-Brabant, vertellen tijdens deze avond meer over wat pleegzorg inhoudt en welke vormen er zijn. Ook wordt uitgelegd wat er komt kijken bij het pleegouderschap. Bezoekers krijgen bovendien de kans om vragen te stellen.

De Week van de Pleegzorg is een initiatief om ervoor te zorgen dat meer kinderen kunnen opgroeien in een veilige en stabiele omgeving. Momenteel worden in Sint-Michielsgestel 26 jongeren tijdelijk opgevangen in pleeggezinnen. Nieuwe gezinnen zijn hard nodig om alle kinderen een tweede thuis te kunnen bieden.