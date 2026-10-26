Langere wachttijd voor huishoudelijke hulp in Geertruidenberg

Inwoners van Geertruidenberg moeten langer wachten op hulp bij het huishouden. Een groeiend aantal aanvragen en een tekort aan personeel zorgen voor vertraging.

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Het wordt steeds drukker bij de gemeente Geertruidenberg door meer aanvragen voor huishoudelijke hulp. Tegelijkertijd is er een tekort aan medewerkers die deze hulp kunnen bieden. Dit leidt tot langere wachttijden voor inwoners die hulp nodig hebben.

Bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp voert de gemeente eerst een gesprek met de aanvrager. Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat er precies nodig is. Daarna wordt de opdracht doorgegeven aan een van de aanbieders van hulp bij het huishouden.

Tekort aan personeel

De krapte op de arbeidsmarkt speelt een grote rol bij de langere wachttijden. De gemeente heeft hier geen directe invloed op, maar aanbieders van huishoudelijke hulp in Geertruidenberg proberen elkaar waar mogelijk te ondersteunen.

Spoedhulp blijft mogelijk

In spoedsituaties is er altijd ondersteuning beschikbaar. Voor deze gevallen kunnen inwoners contact opnemen met de Wmo. De Wmo-lijn is op werkdagen bereikbaar tussen half negen en half één in de ochtend.

Meer informatie over hulp bij het huishouden en hoe je dit kunt aanvragen, is te vinden op de website van de gemeente Geertruidenberg.