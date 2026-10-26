Vrachtwagen met afval kantelt op toegangsweg tot industrieterrein

Een vrachtwagen vol afval is maandagmiddag gekanteld aan Het Schakelplein in Eindhoven. Een verkeerslicht werd meegenomen in de val. Het gebeurde op de toegangsweg naar een bedrijventerrein, waardoor er lange files ontstonden.

De truck vervoerde twee grote bakken met afval. De voorste bak is waarschijnlijk los geraakt, waardoor de bak en de cabine op zijn kant terechtkwamen. Ook een verkeerslicht kantelde.

Lekkende tank

De vrachtwagenchauffeur is nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer kwam op het ongeluk af, omdat er een tank lekte. Er is een zeil over een deel van de truck gespannen en er zijn korrels op de grond gelegd die vocht absorberen. De vrachtwagen wordt getakeld door een bergingsbedrijf.

Om de achterste container te bergen, moest al het verhaal op het Schakelplein stil blijven staan. De politie gebruikte daarvoor een systeem om alle verkeerslichten op rood te zetten. Het ongeluk gebeurde op de toegangsweg naar bedrijventerrein Acht, waardoor er lange files ontstonden op de Anthony Fokkerweg.