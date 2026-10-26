Advertentie
Milieustraat Klundert gesloten op 28 en 29 oktober
• Aangepast
De milieustraat in Klundert sluit op woensdag 28 en donderdag 29 oktober. Werkzaamheden aan de vloer duren langer dan gepland.
De milieustraat aan de Fuutweg 4 in Klundert is tijdelijk dicht vanwege vertraagde werkzaamheden. De vloer wordt opnieuw geasfalteerd om te voldoen aan milieuregels en te zorgen voor een vloeistofdichte ondergrond.
Vorige week was de milieustraat ook al gesloten door dezelfde werkzaamheden. Het asfalt moet voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem terechtkomen. Dit is verplicht volgens de wet- en regelgeving.
Vanaf vrijdag weer open
Vanaf vrijdag 30 oktober opent de milieustraat weer volgens de normale tijden. Tot die tijd kunnen inwoners van Moerdijk geen afval wegbrengen naar deze locatie.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie