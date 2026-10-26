Routes Cartierheide en De Pals tijdelijk aangepast

Wandel-, fiets- en ruiterpaden rondom de Cartierheide en De Pals zijn tijdelijk aangepast door werkzaamheden. Routes blijven grotendeels bereikbaar, maar enkele knooppunten zijn afgesloten. De werkzaamheden duren tot maart 2027.

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In de omgeving van de Cartierheide en Windpark De Pals worden routes aangepast vanwege werkzaamheden. Fiets-, wandel- en ruiterpaden blijven grotendeels toegankelijk, maar enkele routes zijn tijdelijk niet bereikbaar. De oversteek bij de Palsbrug blijft open, al is het daar druk door bouwverkeer.

Op werkdagen tussen zeven uur 's ochtends en zes uur 's avonds is er veel bouwverkeer rond de Palsbrug. Bezoekers wordt geadviseerd extra alert te zijn en rekening te houden met passerende voertuigen. De werkzaamheden rondom de Cartierheide duren naar verwachting tot 1 maart 2027, terwijl de bouw bij De Pals langer doorgaat.

Omleidingen en knooppunten

Voor wandelaars zijn knooppunten 50 en 51 niet toegankelijk op werkdagen tussen zeven uur 's ochtends en zes uur 's avonds. Andere routes, zoals knooppunt 44-47 en 44-16, zijn via omleidingen bereikbaar. Voor fietsers is knooppunt 02 op werkdagen afgesloten, terwijl knooppunt 16 en diverse routes wel via omleidingen te bereiken zijn.

Ruiters kunnen gebruikmaken van een omleiding bij knooppuntroute 74-43. Deze route leidt via een dreef, het fietspad en een alternatieve route terug naar het oorspronkelijke pad. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven met borden.

Advies: plan je route

Bezoekers wordt aangeraden vooraf hun route te plannen via de online routeplanner van Visit Brabant. Dit helpt om afgesloten knooppunten te vermijden en alternatieven te vinden. Routes en omleidingen kunnen tijdens de werkzaamheden wijzigen, dus volg altijd de aanwijzingen en borden in het gebied.

De regio rondom de Cartierheide en De Pals blijft grotendeels toegankelijk, maar enige hinder door bouwverkeer en afgesloten paden is onvermijdelijk. De werkzaamheden zijn bedoeld om het gebied toekomstbestendig te maken.