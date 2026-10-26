FC Eindhoven klaar voor bekerduel met FC Volendam

FC Eindhoven speelt dinsdagavond thuis tegen FC Volendam in de KNVB Beker. Na de 1-2 nederlaag tegen Jong PSV richt de ploeg zich op een goed resultaat in het Jan Louwers Stadion. Junior Poortvliet blikt terug op de vorige wedstrijd en ziet vertrouwen voor de toekomst. De verdediger vertelt ook over zijn ontwikkeling en de sfeer binnen de spelersgroep.

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FC Eindhoven verloor afgelopen vrijdag met 1-2 van Jong PSV. Junior Poortvliet zag desondanks positieve punten in het spel van zijn team. Na een zwakke start had FC Eindhoven lange tijd de controle, creëerde kansen en was voetballend sterk. Toch werd de ploeg niet beloond met een overwinning.

Volgens Poortvliet biedt het spel vertrouwen voor de komende wedstrijden. Hij benadrukt dat FC Eindhoven grote delen van de wedstrijd tegen Jong PSV dominant was. “We kunnen hier op voortbouwen,” zegt hij over het vertoonde spel.

Persoonlijke groei

De 21-jarige Poortvliet speelt sinds afgelopen zomer bij FC Eindhoven, waar hij op huurbasis overkwam van Willem II. Hij maakt inmiddels veel speelminuten en merkt dat hij steeds beter gewend raakt aan het niveau en de intensiteit van het betaald voetbal. Vooral in zijn laatste wedstrijden ziet hij een stijgende lijn in zijn spel.

Ondanks een fout die leidde tot een penalty tegen Jong PSV, kijkt Poortvliet positief naar zijn ontwikkeling. “Ik merk dat ik steeds meer vertrouwen krijg,” zegt hij over zijn groeiende zelfverzekerdheid op het veld.

Overstap en teamgevoel

De keuze om naar FC Eindhoven te gaan was voor Poortvliet een bewuste stap. Hij wilde zichzelf verder ontwikkelen en op een hoger niveau spelen, iets wat bij de club mogelijk was. Daarnaast voelt hij zich goed binnen de jonge spelersgroep. “We hebben een leuke en betrokken groep,” zegt hij, al ziet hij ruimte voor verbetering in de samenwerking.

Volgens Poortvliet is het belangrijk dat de spelers elkaar blijven steunen en als team groeien. Hij ziet dat als een uitdaging voor de komende periode.

Bekerwedstrijd tegen Volendam

Dinsdagavond speelt FC Eindhoven thuis tegen FC Volendam in de tweede ronde van de KNVB Beker. Poortvliet verwacht een interessante wedstrijd waarin beide ploegen waarschijnlijk anders zullen spelen dan in de competitie. Hij hoopt dat het thuisvoordeel in het Jan Louwers Stadion een rol zal spelen.

“Ik denk dat we FC Volendam hier thuis zeker moeilijk kunnen maken,” zegt Poortvliet. De verdediger kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd en hoopt op een goed resultaat voor FC Eindhoven.