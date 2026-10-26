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Bestuurder gewond bij aanrijding met drie auto's in Kaatsheuvel

Aangepast
Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

Een bestuurder is maandagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met drie auto's op de Berndijksestraat in Kaatsheuvel. Een andere bestuurder is gecontroleerd door ambulancemedewerkers, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een automobilist wilde geparkeerde auto's aan de Berndijksestraat passeren en zag daarbij een tegemoetkomende auto over het hoofd. De twee auto's botsten op elkaar. Door de klap raakte ook een geparkeerde auto beschadigd. 

De schade aan de drie auto's is flink. Van twee wagens brak het voorwiel op. Deze auto's zijn getakeld door een bergingsbedrijf. De straat werd tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Van twee auto's zijn de voorwielen afgebroken (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Van twee auto's zijn de voorwielen afgebroken (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

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