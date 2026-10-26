Guus Til nadert mijlpaal van 50 PSV-goals

Guus Til heeft zondag tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord zijn 49e eredivisiegoal voor PSV gemaakt. Daarmee is de middenvelder dicht bij een bijzondere mijlpaal: 50 competitiegoals. De laatste PSV-speler die dat bereikte was Luuk de Jong in 2016.

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Met zijn zesde doelpunt dit seizoen in de VriendenLoterij Eredivisie heeft Guus Til zijn totaal voor PSV in de competitie op 49 gezet. Daarmee is hij de topscorer van het elftal en staat hij op een gedeelde tweede plek in de Eredivisie-topscorerslijst. Til, die sinds 2022 bij PSV speelt, is goed op dreef en heeft in totaal 60 goals en 36 assists op zijn naam staan in 189 wedstrijden.

Tegen Feyenoord had PSV een overwicht in balbezit (52%) en kwam het tot negentien schoten, tegenover dertien van Feyenoord. De Eindhovense ploeg noteerde een expected goals (xG) van 1.92, terwijl Feyenoord op 1.19 bleef. Ondanks deze kansen wist PSV niet te winnen.

Stand

Na tien wedstrijden in de VriendenLoterij Eredivisie is de top vijf ongekend dicht bij elkaar. Feyenoord staat bovenaan met 24 punten, gevolgd door Ajax met 21. PSV, AZ en FC Twente delen de derde plek met 20 punten. Dit soort spanning in de stand is slechts twee keer eerder voorgekomen deze eeuw, in de seizoenen 2008-2009 en 2013-2014.

Voor Mikkel Bro Hansen was het een bijzonder weekend. De jonge Deen, die deze zomer naar Eindhoven kwam, maakte zondag zijn debuut in het Philips Stadion. Eerder speelde hij al zijn eerste wedstrijd voor PSV tegen FC Porto.